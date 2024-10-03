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        Haberler Bilgi Gündem Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay adayı alıyor! MSB Muvazzaf Subay adayı başvuru ve sınav tarihi

        Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay adayı alıyor! Muvazzaf Subay adayı alımı başvuru tarihleri

        Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı Muvazzaf Subay adayı alımı yapıyor. Tüm aşamaları başarıyla geçen adaylar tüm aşamaları geçmesinin ardından 'Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi'ne tabi tutulacak. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:33
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf subay adayı alımı yapacağını açıkladı. Başvurusu kabul edilen adaylar 'Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi'ne tabi tutulacak. 26 Eylül'de başlayan başvurular, 13 Ekim'e kadar sürecek. İşte, MSB muvazzaf subay adayı alımı hakkında detaylar...

        • 2

          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALINACAK

          Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren adaylar alınacak.

          Muvazzaf subay aday adaylarından, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler 'Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi'ne tabi tutulacak.

          Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek, SUTASAK eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecek.

        • 3

          MSB MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Adaylar ön başvurularını 26 Eylül ile 13 Ekim 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrim içi yapabilir. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

        • 4

          BAŞVURU SÜRECİNDEN SONRA ADAYLAR SINAVA TABİ TUTULACAK

          Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylara sınav çağrısı yapılacak. Sınav; MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara adresinde yapılacak. Adayların sınava girebilmesi için 300 TL'lik sınav ücretini ödemesi gerekiyor.

        • 5

          ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

          Sınavların değerlendirilmesinde; KPSS P3 puanının yüzde 55’i, Fiziki Yeterlilik Testinin yüzde 15’i ve Mülakat Sınavı puanının yüzde 30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

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