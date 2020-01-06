06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı merak ediliyor. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:
|Tam Rakam (7) (80.000.000,00)
|1358490
|Tam Rakam (7) (8.000.000,00)
|9976216
|Tam Rakam (7) (1.000.000,00)
|2375580
|3323655
|4846075
|4970823
|6437337
|6728347
|7635511
|9383550
|3038866
|4812895
|Tam Rakam (7) (100.000,00)
|0057454
|1457718
|2490474
|3358473
|4892302
|5366912
|6406563
|7809550
|0402010
|2053097
|2498252
|3501606
|4968361
|5455054
|6784537
|8236900
|0517973
|2212063
|2785144
|4223193
|5010173
|5560584
|7393060
|9764331
|1417952
|2444315
|2912476
|4872782
|5201009
|6084038
|Tam Rakam (7) (10.000,00)
|0359316
|1491666
|2598517
|3683500
|4886105
|5966209
|7172809
|8465049
|0366813
|1498185
|2725711
|3723821
|5089741
|6059783
|7223561
|8844823
|0411974
|1556701
|2822171
|3790013
|5204150
|6174252
|7317780
|8878725
|0428327
|1588586
|2933382
|3891167
|5219781
|6530094
|7354829
|8906625
|0623026
|1709269
|2951631
|4089963
|5352565
|6530843
|7498857
|8999442
|0820675
|1849486
|2956474
|4148421
|5391778
|6547409
|7528151
|9031031
|0830047
|2001939
|3103959
|4231432
|5453569
|6564846
|7552836
|9053071
|1027170
|2056433
|3158909
|4255143
|5477231
|6566851
|7716226
|9234463
|1164025
|2097502
|3335325
|4350063
|5508432
|6619774
|8325015
|9593374
|1173252
|2375476
|3345696
|4449468
|5706818
|6651826
|8380153
|9709630
|1190473
|2490340
|3407956
|4479109
|5728310
|6908590
|8398835
|9959762
|1252116
|2517904
|3541372
|4728608
|5919088
|6969248
|8432958
|9960739
|1411026
|2534088
|3654121
|4730858
|Tam Rakam (7) (5.000,00)
|0100031
|1442371
|2836385
|3821323
|5102365
|6387322
|7471486
|8444110
|0138218
|1509015
|2865486
|3835016
|5103698
|6446184
|7485653
|8546626
|0159570
|1625944
|2869082
|3860586
|5206194
|6458527
|7508221
|8636279
|0308085
|1761510
|2876942
|3909019
|5229935
|6531882
|7538077
|8742261
|0311568
|1824405
|2939501
|4012098
|5244019
|6560170
|7607670
|8755195
|0427369
|1829264
|2988825
|4030392
|5369877
|6796006
|7622402
|8768657
|0470569
|1883337
|3033006
|4127613
|5389884
|6812665
|7635068
|9055215
|0505333
|1932421
|3068130
|4136190
|5453499
|6825026
|7685008
|9093425
|0563464
|1995437
|3162219
|4159970
|5481823
|6919171
|7782355
|9114083
|0631528
|2074203
|3183291
|4244946
|5498905
|6935842
|7816068
|9115982
|0738245
|2252723
|3242225
|4317150
|5526315
|6957237
|7835783
|9125677
|0740130
|2269565
|3279824
|4362749
|5579627
|6992847
|7883310
|9155876
|0750261
|2289891
|3311548
|4399238
|5770365
|7026436
|7955316
|9214743
|0761600
|2399720
|3320357
|4468627
|5933495
|7034984
|8031476
|9343346
|0772226
|2442163
|3326169
|4512434
|5994950
|7103254
|8056003
|9346038
|0776232
|2447797
|3326299
|4543642
|6030530
|7143607
|8076964
|9353165
|0872689
|2474095
|3413404
|4588747
|6063325
|7153290
|8101520
|9413153
|1105044
|2533524
|3552247
|4638914
|6117188
|7184690
|8139954
|9555343
|1130333
|2556076
|3592674
|4660798
|6128665
|7226487
|8173182
|9586570
|1137768
|2584509
|3710731
|4679415
|6178414
|7268179
|8275762
|9612724
|1189791
|2610585
|3732023
|4693899
|6203754
|7271006
|8324004
|9617419
|1247335
|2694146
|3738796
|4771717
|6216574
|7294943
|8335017
|9690545
|1284375
|2704833
|3754391
|4848366
|6332897
|7320368
|8390343
|9822567
|1427572
|2808222
|3761123
|4972824
|6373482
|7357403
|8407011
|9823329
|1435070
|2808903
|3801714
|5067166
|6377398
|7445134
|8431835
|9924547
|Son 6 Rakam (1.000,00)
|039817
|142288
|328590
|439153
|547563
|641916
|711926
|924564
|058652
|159559
|346176
|458115
|550189
|664216
|755123
|951138
|067927
|219067
|347622
|473164
|559613
|671538
|820866
|967662
|071444
|222092
|383595
|499015
|562327
|673826
|858002
|968943
|075634
|279908
|385008
|500433
|575686
|686240
|874410
|976469
|096037
|310009
|400317
|523647
|619730
|703769
|898225
|978961
|102262
|328462
|Son 5 Rakam (400,00)
|00502
|13383
|26645
|40644
|46496
|62219
|75346
|84981
|01490
|13412
|28129
|41839
|49439
|62738
|76342
|85036
|04729
|18014
|31554
|41917
|52412
|63229
|77758
|85993
|06367
|18045
|31779
|42910
|53983
|64796
|77802
|87065
|06828
|18102
|32057
|43402
|54203
|67600
|78154
|89862
|07258
|18508
|33199
|43837
|55511
|69103
|78564
|92296
|08018
|18682
|34412
|43979
|56427
|69376
|78618
|92995
|08121
|19738
|34594
|44124
|56518
|71372
|79227
|93585
|08439
|20852
|37607
|44442
|57636
|71560
|80624
|93876
|09351
|22180
|37725
|44531
|58947
|73267
|82995
|96184
|11683
|24120
|38354
|45561
|59308
|73531
|84089
|98760
|11717
|25719
|40215
|45817
|60855
|73888
|84739
|99485
|12536
|25892
|40358
|46134
|Son 4 Rakam (300,00)
|0247
|1342
|2647
|3900
|5483
|6203
|6793
|8317
|0804
|1408
|2703
|4447
|5743
|6533
|6968
|9343
|0965
|1488
|2818
|4524
|5848
|6534
|7040
|9404
|1238
|1667
|2943
|4623
|5877
|6666
|7411
|9522
|1269
|2298
|3796
|4962
|6166
|6780
|7691
|9773
|Son 3 Rakam (200,00)
|025
|095
|178
|352
|468
|650
|779
|905
|045
|127
|291
|405
|608
|662
|854
|950
|063
|140
|307
|451
|Son 2 Rakam (160,00)
|01
|09
|45
|48
|69
|83
|96
|Amorti (80,00)
|4
|8
|Teselli (80.000,00)
|0358490
|1348490
|1357490
|1358430
|1358493
|1358690
|1398490
|3358490
|1058490
|1350490
|1358090
|1358440
|1358494
|1358790
|1458490
|4358490
|1158490
|1351490
|1358190
|1358450
|1358495
|1358890
|1558490
|5358490
|1258490
|1352490
|1358290
|1358460
|1358496
|1358990
|1658490
|6358490
|1308490
|1353490
|1358390
|1358470
|1358497
|1359490
|1758490
|7358490
|1318490
|1354490
|1358400
|1358480
|1358498
|1368490
|1858490
|8358490
|1328490
|1355490
|1358410
|1358491
|1358499
|1378490
|1958490
|9358490
|1338490
|1356490
|1358420
|1358492
|1358590
|1388490
Milli Piyango talihlisi, İnegöl'de merak konusu oldu
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişindeki 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan biletlerden birinin Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden alındığı öğrenilirken, ikramiyenin kime çıktığı ise kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, parayla İnegöl ilçesine katkı sunulmasını istediklerini söylediler.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul’dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı belirlendi. İlçe halkı ise büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor.
Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor
MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Gaziantep'te aldığı çeyrek biletle 20 milyon liranın sahibi olan talihli, ikramiyesini bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'nden aldı. Kentte yaşayanlar talihlinin kimliğini merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisini aramasını bekliyor.
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