Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı merak ediliyor. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

Tam Rakam (7) (80.000.000,00) 1358490 Tam Rakam (7) (8.000.000,00) 9976216 Tam Rakam (7) (1.000.000,00) 2375580 3323655 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 9383550 3038866 4812895 Tam Rakam (7) (100.000,00) 0057454 1457718 2490474 3358473 4892302 5366912 6406563 7809550 0402010 2053097 2498252 3501606 4968361 5455054 6784537 8236900 0517973 2212063 2785144 4223193 5010173 5560584 7393060 9764331 1417952 2444315 2912476 4872782 5201009 6084038 Tam Rakam (7) (10.000,00) 0359316 1491666 2598517 3683500 4886105 5966209 7172809 8465049 0366813 1498185 2725711 3723821 5089741 6059783 7223561 8844823 0411974 1556701 2822171 3790013 5204150 6174252 7317780 8878725 0428327 1588586 2933382 3891167 5219781 6530094 7354829 8906625 0623026 1709269 2951631 4089963 5352565 6530843 7498857 8999442 0820675 1849486 2956474 4148421 5391778 6547409 7528151 9031031 0830047 2001939 3103959 4231432 5453569 6564846 7552836 9053071 1027170 2056433 3158909 4255143 5477231 6566851 7716226 9234463 1164025 2097502 3335325 4350063 5508432 6619774 8325015 9593374 1173252 2375476 3345696 4449468 5706818 6651826 8380153 9709630 1190473 2490340 3407956 4479109 5728310 6908590 8398835 9959762 1252116 2517904 3541372 4728608 5919088 6969248 8432958 9960739 1411026 2534088 3654121 4730858 Tam Rakam (7) (5.000,00) 0100031 1442371 2836385 3821323 5102365 6387322 7471486 8444110 0138218 1509015 2865486 3835016 5103698 6446184 7485653 8546626 0159570 1625944 2869082 3860586 5206194 6458527 7508221 8636279 0308085 1761510 2876942 3909019 5229935 6531882 7538077 8742261 0311568 1824405 2939501 4012098 5244019 6560170 7607670 8755195 0427369 1829264 2988825 4030392 5369877 6796006 7622402 8768657 0470569 1883337 3033006 4127613 5389884 6812665 7635068 9055215 0505333 1932421 3068130 4136190 5453499 6825026 7685008 9093425 0563464 1995437 3162219 4159970 5481823 6919171 7782355 9114083 0631528 2074203 3183291 4244946 5498905 6935842 7816068 9115982 0738245 2252723 3242225 4317150 5526315 6957237 7835783 9125677 0740130 2269565 3279824 4362749 5579627 6992847 7883310 9155876 0750261 2289891 3311548 4399238 5770365 7026436 7955316 9214743 0761600 2399720 3320357 4468627 5933495 7034984 8031476 9343346 0772226 2442163 3326169 4512434 5994950 7103254 8056003 9346038 0776232 2447797 3326299 4543642 6030530 7143607 8076964 9353165 0872689 2474095 3413404 4588747 6063325 7153290 8101520 9413153 1105044 2533524 3552247 4638914 6117188 7184690 8139954 9555343 1130333 2556076 3592674 4660798 6128665 7226487 8173182 9586570 1137768 2584509 3710731 4679415 6178414 7268179 8275762 9612724 1189791 2610585 3732023 4693899 6203754 7271006 8324004 9617419 1247335 2694146 3738796 4771717 6216574 7294943 8335017 9690545 1284375 2704833 3754391 4848366 6332897 7320368 8390343 9822567 1427572 2808222 3761123 4972824 6373482 7357403 8407011 9823329 1435070 2808903 3801714 5067166 6377398 7445134 8431835 9924547 Son 6 Rakam (1.000,00) 039817 142288 328590 439153 547563 641916 711926 924564 058652 159559 346176 458115 550189 664216 755123 951138 067927 219067 347622 473164 559613 671538 820866 967662 071444 222092 383595 499015 562327 673826 858002 968943 075634 279908 385008 500433 575686 686240 874410 976469 096037 310009 400317 523647 619730 703769 898225 978961 102262 328462 Son 5 Rakam (400,00) 00502 13383 26645 40644 46496 62219 75346 84981 01490 13412 28129 41839 49439 62738 76342 85036 04729 18014 31554 41917 52412 63229 77758 85993 06367 18045 31779 42910 53983 64796 77802 87065 06828 18102 32057 43402 54203 67600 78154 89862 07258 18508 33199 43837 55511 69103 78564 92296 08018 18682 34412 43979 56427 69376 78618 92995 08121 19738 34594 44124 56518 71372 79227 93585 08439 20852 37607 44442 57636 71560 80624 93876 09351 22180 37725 44531 58947 73267 82995 96184 11683 24120 38354 45561 59308 73531 84089 98760 11717 25719 40215 45817 60855 73888 84739 99485 12536 25892 40358 46134 Son 4 Rakam (300,00) 0247 1342 2647 3900 5483 6203 6793 8317 0804 1408 2703 4447 5743 6533 6968 9343 0965 1488 2818 4524 5848 6534 7040 9404 1238 1667 2943 4623 5877 6666 7411 9522 1269 2298 3796 4962 6166 6780 7691 9773 Son 3 Rakam (200,00) 025 095 178 352 468 650 779 905 045 127 291 405 608 662 854 950 063 140 307 451 Son 2 Rakam (160,00) 01 09 45 48 69 83 96 Amorti (80,00) 4 8 Teselli (80.000,00) 0358490 1348490 1357490 1358430 1358493 1358690 1398490 3358490 1058490 1350490 1358090 1358440 1358494 1358790 1458490 4358490 1158490 1351490 1358190 1358450 1358495 1358890 1558490 5358490 1258490 1352490 1358290 1358460 1358496 1358990 1658490 6358490 1308490 1353490 1358390 1358470 1358497 1359490 1758490 7358490 1318490 1354490 1358400 1358480 1358498 1368490 1858490 8358490 1328490 1355490 1358410 1358491 1358499 1378490 1958490 9358490 1338490 1356490 1358420 1358492 1358590 1388490

Milli Piyango talihlisi, İnegöl'de merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişindeki 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan biletlerden birinin Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden alındığı öğrenilirken, ikramiyenin kime çıktığı ise kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, parayla İnegöl ilçesine katkı sunulmasını istediklerini söylediler.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul’dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı belirlendi. İlçe halkı ise büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor.

Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Gaziantep'te aldığı çeyrek biletle 20 milyon liranın sahibi olan talihli, ikramiyesini bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'nden aldı. Kentte yaşayanlar talihlinin kimliğini merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisini aramasını bekliyor.