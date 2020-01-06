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Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı! Büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sona ererek talihliler gözünü bir sonraki çekiliş tarihine çevirdi. Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı işlemleri artık rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Büyük ikramiye kime çıktı? Sorusu da merak konusu. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

06.01.2020 - 10:08 | Güncelleme:
Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı

Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı merak ediliyor. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

 

İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)
1358490       
Tam Rakam (7) (8.000.000,00)
9976216       
Tam Rakam (7) (1.000.000,00)
23755803323655484607549708236437337672834776355119383550
30388664812895      
Tam Rakam (7) (100.000,00)
00574541457718249047433584734892302536691264065637809550
04020102053097249825235016064968361545505467845378236900
05179732212063278514442231935010173556058473930609764331
141795224443152912476487278252010096084038  
Tam Rakam (7) (10.000,00)
03593161491666259851736835004886105596620971728098465049
03668131498185272571137238215089741605978372235618844823
04119741556701282217137900135204150617425273177808878725
04283271588586293338238911675219781653009473548298906625
06230261709269295163140899635352565653084374988578999442
08206751849486295647441484215391778654740975281519031031
08300472001939310395942314325453569656484675528369053071
10271702056433315890942551435477231656685177162269234463
11640252097502333532543500635508432661977483250159593374
11732522375476334569644494685706818665182683801539709630
11904732490340340795644791095728310690859083988359959762
12521162517904354137247286085919088696924884329589960739
1411026253408836541214730858    
Tam Rakam (7) (5.000,00)
01000311442371283638538213235102365638732274714868444110
01382181509015286548638350165103698644618474856538546626
01595701625944286908238605865206194645852775082218636279
03080851761510287694239090195229935653188275380778742261
03115681824405293950140120985244019656017076076708755195
04273691829264298882540303925369877679600676224028768657
04705691883337303300641276135389884681266576350689055215
05053331932421306813041361905453499682502676850089093425
05634641995437316221941599705481823691917177823559114083
06315282074203318329142449465498905693584278160689115982
07382452252723324222543171505526315695723778357839125677
07401302269565327982443627495579627699284778833109155876
07502612289891331154843992385770365702643679553169214743
07616002399720332035744686275933495703498480314769343346
07722262442163332616945124345994950710325480560039346038
07762322447797332629945436426030530714360780769649353165
08726892474095341340445887476063325715329081015209413153
11050442533524355224746389146117188718469081399549555343
11303332556076359267446607986128665722648781731829586570
11377682584509371073146794156178414726817982757629612724
11897912610585373202346938996203754727100683240049617419
12473352694146373879647717176216574729494383350179690545
12843752704833375439148483666332897732036883903439822567
14275722808222376112349728246373482735740384070119823329
14350702808903380171450671666377398744513484318359924547
Son 6 Rakam (1.000,00)
039817142288328590439153547563641916711926924564
058652159559346176458115550189664216755123951138
067927219067347622473164559613671538820866967662
071444222092383595499015562327673826858002968943
075634279908385008500433575686686240874410976469
096037310009400317523647619730703769898225978961
102262328462      
Son 5 Rakam (400,00)
0050213383266454064446496622197534684981
0149013412281294183949439627387634285036
0472918014315544191752412632297775885993
0636718045317794291053983647967780287065
0682818102320574340254203676007815489862
0725818508331994383755511691037856492296
0801818682344124397956427693767861892995
0812119738345944412456518713727922793585
0843920852376074444257636715608062493876
0935122180377254453158947732678299596184
1168324120383544556159308735318408998760
1171725719402154581760855738888473999485
12536258924035846134    
Son 4 Rakam (300,00)
02471342264739005483620367938317
08041408270344475743653369689343
09651488281845245848653470409404
12381667294346235877666674119522
12692298379649626166678076919773
Son 3 Rakam (200,00)
025095178352468650779905
045127291405608662854950
063140307451    
Son 2 Rakam (160,00)
01094548698396 
Amorti (80,00)
48      
Teselli (80.000,00)
03584901348490135749013584301358493135869013984903358490
10584901350490135809013584401358494135879014584904358490
11584901351490135819013584501358495135889015584905358490
12584901352490135829013584601358496135899016584906358490
13084901353490135839013584701358497135949017584907358490
13184901354490135840013584801358498136849018584908358490
13284901355490135841013584911358499137849019584909358490
133849013564901358420135849213585901388490

Milli Piyango talihlisi, İnegöl'de merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişindeki 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan biletlerden birinin Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden alındığı öğrenilirken, ikramiyenin kime çıktığı ise kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, parayla İnegöl ilçesine katkı sunulmasını istediklerini söylediler.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul’dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı belirlendi. İlçe halkı ise büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor.

Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Gaziantep'te aldığı çeyrek biletle 20 milyon liranın sahibi olan talihli, ikramiyesini bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'nden aldı. Kentte yaşayanlar talihlinin kimliğini merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisini aramasını bekliyor.

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