Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:
- Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
- Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
MİLLİ PİYANGO'DA DAĞITILACAK İKRAMİYELER NELER?
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango çekiliş tarihleri ve bilet fiyatları aşağıdaki gibi olacaktır ;
9, 19 ve 29 Ocak 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;
Bu çekilişin biletleri 1.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
18 Mart 2021, 23 Nisan 2021, 19 Mayıs 2021, 21 Haziran 2021, 23 Temmuz, 30 Ağustos 2021, 29 Eylül 2021, 29 Ekim 2021 Milli Piyango Özel Çekilişleri İkramiye tablosu:
Bu çekilişin biletleri 2.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
9 Şubat 2021, 19 Şubat 2021, 29 Mart 2021, 9 Nisan 2021, 29 Mayıs, 9 Haziran, 9 Temmuz, 9 Ağustos, 9 Eylül 2021, 9 Ekim 2021, 9 Kasım 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu:
Bu çekilişin biletleri 600.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
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