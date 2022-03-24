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Milli maç ne zaman? Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor, A milli takım maç şifresiz mi?

Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Portekiz Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off mücadelesinde Portekiz'e konuk oluyor. Milli maç canlı izlemek isteyen futbol severler "Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanıyor? " sorularına yanıt arıyor. İşte, A Milli futbol takımı maç detayları...

24.03.2022 - 08:22 | Güncelleme: FUTBOL

  • Milli maç ne zaman? Portekiz Türkiye  maçı için geri sayım başladı. İki takım Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın hedefi Portekiz'i mağlup ederek üst tura çıkmak. A Milli Futbol Takımımızın elde edeceği skor merak edilirken "Milli maç ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye  maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Milli maç detayları...

  • PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Estádio Do Dragão'da oynanacak milli maç, 24 Mart Perşembe günü 22:45'te  başlayacak ve TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Daniel Siebert yönetecek.

  • PORTEKİZ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

    Estádio Do Dragão'da oynanacak Portekiz Türkiye milli maç, 22:45'te başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak. Milli maç canlı izlemek isteyenler arama motorunda "https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1" adresini aratabilir.

  • PORTEKİZ TÜRKİYE SAKAT VE CEZALILAR

    PORTEKİZ: Joao Cancelo (Cezalı)

  • A MİLLİ TAKIM PORTEKİZ MAÇI KADROSU

    KALECİ: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

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