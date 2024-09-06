Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak

Bakan Uraloğlu, "Türkiye, artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi. Milli elektrikli tren setleri ile 27 Mayıs 2023'te yolcu seferlerini başlattık. Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak" dedi.