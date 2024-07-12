Milli futbolcular Bodrum'da
EURO 2024'te çeyrek finale çıkarak büyük bir gurur yaşatan Türkiye, Hollanda'ya yenilerek turnuvadan elenmişti. Milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır ve Mert Günok, turnuvanın yorgunluğunu Bodrum'da attı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya elenen milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır ve Mert Günok, Almanya'dan döndükten sonra tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Futbolcular, günü güneşlenerek geçirdi.
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Bir ara sıcaktan bunalan Hakan Çalhanoğlu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Çalhanoğlu, bir süre yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü.
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Abdülkerim Bardakçı ile Kerem Aktürkoğlu da bir yandan sohbet edip bir yandan da güneşlendi. Milli futbolcularını keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.