Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak Bakan Yardımcılığı’na Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

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