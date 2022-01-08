Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı. Atama kararı sonrasında "Nazif Yılmaz kimdir? "Nazif Yılmaz kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz hakkında merak edilenler...

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapan Nazif Yılmaz 8 Ocak 2022 itibariyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Kariyeri

15 Ekim 2012 tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanı oldu. Bir süre Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığına da vekâlet etti.

2010-2012 yıllarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İmam Hatip Liseleri Eğitim Koordinatörü olarak iki yıl görev yaptı.

2011-2012 öğretim yılında Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı.

2009-2010 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde misafir öğretim görevlisi olarak Arapça dersleri verdi.

2008-2009 öğretim yılında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İHL Meslek Dersleri kitap yazım komisyonunda görev yaptı.

2005 yılında İstanbul-Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi´ne tayin oldu.

1998-1999 yıllarında Sivas - Gemerek ve Yeniçubuk´ta asker öğretmen olarak görev yaptı.

1995 yılında İstanbul-Sultanbeyli İmam Hatip Lisesi´ne, İHL meslek dersleri öğretmeni olarak atandı.

1993-1995 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bulgaristan Şumnu İmam Hatip Lisesine Meslek Dersleri öğretmeni ve yurt yöneticisi olarak görevlendirildi.