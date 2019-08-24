Tweet'lerinde takipçilerine kelimenin tam anlamıyla içini döken Miley Cyrus "Her şeyi kabul edebilirim. Ama evliliğimin aldatma yüzünden bittiğini kabul edemem. Liam ve ben 10 yıldır birlikteyiz. Daha önce de söyledim ve bu gerçek değişmeyecek. Liam'ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bu noktada sağlıklı bir karar vermek ve önceki hayatımı geride bırakmak zorundayım. Uzun zamandır çok sağlıklı ve çok mutluyum" diye yazdı.



Geçmişte yaptığı çılgınlıkları, ağzını açıp dilini çıkardığını, seksi danslar yaptığını kabul eden Miley Cyrus "yalancı olmadığının" altını bir kez daha çizdi. Miley Cyrus, geçmişte olduğundan çok daha farklı bir yerde olduğunu ve bunu da gururla dile getirdiğini de belirtti.



Liam Hemsworth ise Instagram hesabından Miley Cyrus'a sağlık ve mutluluk dilediğini iletti.