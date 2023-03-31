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Mikel Arteta, Premier Lig'de mart ayının teknik direktörü seçildi

Arsenal Teknik Direktörü Mikeal Arteta, İngiltere Premier Lig'de mart ayının teknik direktörü seçildi. Arteta, bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu

Giriş: 31.03.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
Mikel Arteta, Premier Lig'de mart ayının teknik direktörü seçildi
İHA

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, lider Arsenal'in Teknik Direktörü Mikeal Arteta'nın mart ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu. Arteta yönetimindeki Arsenal, mart ayında Everton, Bournemouth, Fulham ve Crystal Palace'ı mağlup ederken, 14 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.
İspanyol teknik adam ağustos, Kasım/Aralık ve ocak ayından sonra bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu.
Arsenal, Premier Lig'de Manchester City'nin 8 puan önünde 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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