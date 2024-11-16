Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.389,62 %-0,33
        DOLAR 34,4388 %0,30
        EURO 36,3103 %0,20
        GRAM ALTIN 2.837,00 %0,09
        FAİZ 42,67 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 33,51 %-0,59
        BITCOIN 90.407,00 %-1,45
        GBP/TRY 43,4854 %-0,16
        EUR/USD 1,0540 %0,10
        BRENT 71,04 %-2,09
        ÇEYREK ALTIN 4.638,50 %0,09
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mike Tyson - Jake Paul maçında Netflix'te erişim sorunu yaşandı - Teknoloji Haberleri

        Mike Tyson - Jake Paul maçında Netflix'te erişim sorunu yaşandı

        Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson - Jake Paul kapışmasının öncesinde ve maç sırasında müsabakanın yayıncısı Netflix'e erişim sorunu yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev maçta erişim sıkıntısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mike Tyson - Jake Paul arasında Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılan boks mücadelesi tüm dünyanın radarındaydı. Jake Paul'ün galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın öncesinde ve müsabaka sırasında yayıncı Netflix'e erişim sorunu yaşandı. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde sorun yaşayan kullanıcılar binlerce şikayet mesajı yağdırdı.

        Kesinti ve arızalar hakkında bilgi veren DownDetector'a göre; karşılaşma öncesi başlayan şikayetler maç sırasında tavan yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Habertürk Anasayfa