Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.829,46 %-0,35
        DOLAR 34,2092 %-0,04
        EURO 37,3174 %0,05
        GRAM ALTIN 2.946,49 %0,67
        FAİZ 44,32 %-0,09
        GÜMÜŞ GRAM 35,09 %1,25
        BITCOIN 67.829,00 %2,03
        GBP/TRY 44,6008 %-0,37
        EUR/USD 1,0898 %0,05
        BRENT 74,00 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 4.817,50 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay: Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay: Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz

        Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yapan balıkçılar ile güç birliği yapan Migros, Türkiye denizlerindeki 530'u aşan türün sürdürülebilirliğinin sağlanması için gelişim programları ve saha çalışmaları yürütüyor. Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, "Migros olarak, Türkiye'nin 530'dan fazla balık türünü geleceğe taşımak için sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Migros, Türkiye denizlerinde bulunan 530'dan fazla türün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikalı balık üretimini destekliyor. Çiftlik balıklarında İyi Tarım Uygulamalı sertifika sayısını artıran Migros, su ürünleri avcılığında da standartların geliştirilmesi için çalışıyor. Bu girişim, balık stoklarının korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve balıkçıların refahının artırılmasını hedefliyor. Migros, sürdürülebilir deniz avcılığı projeleri ve saha çalışmaları ile balıkçılık yöntemlerini iyileştirirken, tüm çiftlik balıklarının İTU sertifikalı olmasını amaçlıyor. Ayrıca, müşterilerine taze, sağlıklı ve güvenilir balık ürünleri sunarak ülkede kişi başına düşen balık tüketimini artırmayı da hedefliyor.

        Migros, Sürdürülebilir Deniz Avcılığı Gelişim Projesi kapsamında balıkçılık yöntemlerini iyileştirerek gıda güvenliği, yasal zorunluluklar, hijyen ve iş sağlığı gibi kritik alanlarda yeni standartlar oluşturuyor. İlk olarak Adana Karataş’ta başlatılan bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

        Tüketicilerine her zaman taze, sağlıklı ve güvenilir deniz ürünleri sunmayı amaçladıklarını söyleyen Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, “Migros olarak, Türkiye'nin 530'dan fazla balık türünü geleceğe taşımak için sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikalı balıklarla hem denizlerimizi koruyor hem de balıkçılarımızın refahını gözetiyoruz. Tüketicilerimize güvenilir ve taze ürünleri sunarken, balık stoklarını koruma ve deniz kirliliğini önleme konusunda da kararlıyız” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Habertürk Anasayfa