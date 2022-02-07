Midas’a 11 milyon dolarlık yatırım

Yatırım uygulaması olarak faaliyet gösteren ve 2020 yılından bu yana Türk ve ABD hisse senetlerine yatırım imkânı sunan yerli girişim Midas ikinci yatırım turunu tamamladı.
Yapılan açıklamaya göre, Twitter ve Snapchat’in yatırımcıları arasında yer alan Spark Capital ve UiPath ve Peak de dahil olmak üzere Doğu Avrupa ve Türkiye’deki unicornlara yatırım yapan Earlybird Digital East Fund ile Getir’in ilk yatırımcıları arasında olan Revo Capital’in de aralarında bulunduğu girişim sermaye fonlarından 11 milyon dolar yatırım alan Midas, bu yatırımı yeni iş modelleri geliştirmek ve yatırım alanındaki yeni teknolojilere yönlendirmeyi hedefliyor.
Midas, ilk yatırımını 2021 yılı mart ayında DenizBank’ın Girişim Sermayesi Fonu Deniz Ventures’tan almıştı.
'SPARK CAPITAL'İN TÜRKİYE'DEKİ İLK YATIRIMIYIZ'
Aldıkları yatırımı TL bazlı enstrümanlar ve kriptopara ürünlerini geliştirmek ve diğer finans uygulamalarına yatırım altyapısı sağlamak için kullanmayı planladıklarını kaydeden Midas’ın Kurucu ve CEO’su Egem Eraslan, "Son 3 ay içerisinde yüzde 150 büyüdük ve 70 kişilik bir mühendislik takımı kurduk. Bugün on binlerce kullanıcımızın yatırım yolculuğuna eşlik ediyoruz. Twitter ve Snapchat’in yatırımcıları arasında yer alan, fintech alanında Coinbase, Plaid, Wealthfront, Alpaca, Marqeta gibi şirketlere yatırımları bulunan Spark Capital’ın Türkiye’deki ilk yatırımıyız" dedi.
Türkiye'de kullanıcıların yatırım sürecini kısaltan ilk ve tek SPK lisanslı aracı kurum olduklarını ve hesap açılışı, para transferi, hisse alım-satımı gibi tüm işlemleri hızlandıran altyapı ve teknolojiyi sıfırdan ürettiklerini belirten Egem Eraslan, "Bir alt limit sınırı olmadan, 1.5 dolar gibi düşük işlem ücreti ile bireysel yatırımcılar için Amerikan borsalarında işlem olanağı sunuyoruz. Midas kullanıcıları bugün, ürünlerini tüm dünyada hemen herkesin kullandığı Google, Apple, Starbucks, Facebook, Tesla gibi dünyaca ünlü şirketlere yatırım yaparak kazançlarına da ortak olabiliyor. Ayrıca canlı verileri de ücretsiz sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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