16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını ile birlikte virüsün hangi ülkelerde hangi hızla yayıldığını, kaç resmi vakanın bildirilip, kaç ölümün meydana geldiği tüm dünyanın en çok takip ettiği konu haline geldi. Bu soruların cevabı için de birçok interaktif harita geliştirildi.
Virüsün dünya genelinde yayılmasını izlemek için şu ana kadar en çok kullanılan harita da ABD’li Johns Hopkins Üniversitesi yayınladığı harita oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin koronavirüs (COVID-19) vaka ve ölüm istatistiklerini küresel ölçekte gerçek zamanlı izlediği haritaya bir yenisi eklendi.
ABD’li teknoloji devi Microsoft, koronavirüsün yayılmasını takip için yeni bir harita yayınladı. Microsoft’un arama motoru Bing ekibi tarafından geliştirilen harita üzerinden dünya çapında resmi kaynakların paylaştığı koronavirüs vakaları paylaşılıyor.
TÜRKÇE OLARAK HİZMET VERİYOR
Aktif vakalar, iyileşenler ve ölüm verilerinini ülke bazlı olarak sunulduğu haritanın oluşturulmasında Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Wikipedia’daki onaylanmış kaynaklardan derlenen veriler kullanılıyor.
www.bing.com/covid adresi üzerinden erişilebilen online harita, mobil cihazlar için de uyumlu olmasının yanısıra Türkçe arayüzü ile de koronavirüs ile ilgili verileri takip etmek isteyenler için dikkat çekici bir kaynak olarak öne çıkıyor.
Harita üzerinden yer alan bir ülkeye tıkladığınızda, o ülkedeki koronavirüs ile toplam vaka sayısı, tedavi edilen hasta sayısı, ölümle sonuçlanan vakalar gibi detayların yanısıra konu ile güncel haberler de kullanıcılara sunuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!