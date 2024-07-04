Microsoft, çalışanların izin haklarını ihlal ettiği iddiasıyla 14 milyon dolar ödemeyi kabul etti - Teknoloji Haberleri

Microsoft, çalışanların izin haklarını ihlal ettiği iddiasıyla 14 milyon dolar ödemeyi kabul etti - Teknoloji Haberleri

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Microsoft, Kaliforniya’da çalışanların korunan izin haklarını ihlal ettiği iddiasıyla 14 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, 2017’den bu yana ebeveynlik, engellilik, hamilelik ve aile bakımı izni kullanan çalışanların yükseltmeleri, terfileri ve hisse ödüllerinin reddedilmesiyle sonuçlanan iddiaları çözecek.

Bu çalışanlar, özellikle kadınlar ve engelliler olmak üzere, düşük performans değerlendirme puanları aldı ve bu da ödemelerini düşürdü ve terfi fırsatlarını azalttı. Anlaşma, bir devlet yargıcı tarafından onaylanması gereken, Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı tarafından yürütülen ve uzun yıllardır süren bir soruşturmayı sona erdirecek. Microsoft, anlaşma metninde suçlu olduğunu reddetti.

REKLAM Şirket sözcüsü, “Microsoft, çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğunda izin almasına olanak tanıyan bir ortamda çalışmayı taahhüt ediyor ve profesyonel ve kişisel olarak gelişmeleri için gerekli esnekliği ve desteği sağlıyor” ifadelerini kullandı. BİRÇOK FARKLI FİRMA ANLAŞMA YOLUNA GİTMİŞTİ Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı son yıllarda cinsiyet ayrımcılığı davalarında bir dizi büyük anlaşma açıkladı. Bunlar arasında 2021’de video oyunu üreticisi Riot Games ile yapılan 100 milyon dolarlık bir anlaşma, geçen yıl Activision Blizzard ile yapılan 54 milyon dolarlık bir anlaşma ve geçen ay Snapchat’in sahibi Snap ile yapılan 15 milyon dolarlık bir anlaşma bulunuyor. Departman, Microsoft’u cinsiyet ve engellilik ayrımcılığı ile suçladı ve çalışanların izin haklarını engelledi.

Anlaşmadan kaç çalışanın yararlanabileceği belirsizliğini korurken Redmond, Washington merkezli Microsoft’un Kaliforniya’da yaklaşık 6,700 çalışanı bulunuyor. Sivil Haklar Departmanı’nın direktörü Kevin Kish, Microsoft’un çalışanlar ihtiyaç duyduğunda kendilerine ve ailelerine bakmak için zaman ayırdığında onları desteklemediğini vurgulayarak, “Bugün açıklanan anlaşma, etkilenen çalışanlara doğrudan yardım sağlayacak ve şirkette gelecekteki ayrımcılığa karşı koruma sağlayacak” ifadelerini kullandı. 14.4 milyon dolar ödemenin yanı sıra Microsoft, şirket politikalarının izin alan çalışanlara ayrımcılık yapmadığından ve çalışanların şikayetlerini dile getirebildiğinden emin olmak için bağımsız bir danışmanı işe almayı ve yöneticilere ve insan kaynakları personeline eğitim vermek üzere