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Microsoft, Dishonored, Wolfenstein, Fallout, The Elder Scrolls ve Doom gibi efsane oyunların geliştiricisi Bethesda'yı bünyesinde bulunduran ZeniMax Media'yı satın alıyor.

Xbox platformuna özel oyun portföyünü genişletmek isteyen Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre Bethesda'nın çatı şirketi ZeniMax Media 7.5 milyar dolar nakit karşılığında Microsoft’un olacak.

Anlaşma sonrasında şu anda geliştirilmekte olan ve merakla beklenen yeni uzay destanı Starfield gibi Bethesda Game Studios’un gelecekteki oyunlarını çıktıkları gün Xbox Game Pass'e dahil edilecek. 1999 yılında kurulan ZeniMax Media’nın dünya çapında 2 bin 300’den fazla çalışanı bulunuyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, satın alma işlemiyle ilgili olarak, “Kendini kanıtlamış bir oyun geliştiricisi ve yayıncısı olarak Bethesda, her oyun kategorisinde başarı gördü ve birlikte, dünya çapında 3 milyardan fazla oyuncuyu güçlendirme hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

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Bu satın alma Microsoft’un tarihinde şu ana kadar rakamsal olarak yaptığı en büyük 3. işlem oldu. ABD merkezli teknoloji şirketinin şu ana kadarki en büyük satın alması 2016’da 26.2 milyar dolara Linkedin olurken, Linkendin’i 2011’de 8.5 milyar dolarlık Skype ve 2018’de ise 7.5 milyar dolarlık GitHub işlemi izlemişti.

Microsoft’un ZeniMax Media’yı bünyesine katması ayrıca şirketin oyun için yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti. Bundan önce Microsoft'un bugüne kadar oyun sektöründe yaptığı en büyük satın alma işlemi Minecraft idi. Microsoft, 2014 yılında 2.5 milyar dolar karşılığında Minecraft'ın yaratıcısı İsveçli oyun şirketi Mojang’ı satın almıştı.