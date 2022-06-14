'Koronavirüs' ertelemesi

Brianyalı rock grubu The Rolling Stones'un ana vokalisti ve kurucu üyesi olarak tanınan Mick Jagger, koronavirüse yakalandı. The Guardian'da yer alan detaya göre; 78 yaşındaki şarkıcı, günün erken saatlerinde Hollanda'nın başkentine vardığında semptomlar göstermeye başladı.
"MAALESEF COVID-19 TESTİM POZİTİF ÇIKTI"
Daha sonra testi pozitif çıkan Jagger, haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
"Bu geceki Amsterdam şovunu bu kadar kısa bir sürede ertelemek zorunda kaldığımız için çok üzgünüm." diyen Mick Jagger, "Maalesef az önce Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa sürede tarihi yeniden planlamayı ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmeyi hedefliyoruz. Sabrınız ve anlayışınız için hepinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Jagger, Twitter'da ise grubun Hollandalı hayranlarından özür diledi.
KONSER ERTELENDİ
Ünlü ismin Covid-19'a yakalanması dün Amsterdam'da gerçekleşmesi planlanan konserin de ertelenmesine neden oldu.
The Rolling Stones adına yapılan açıklamada da, "The Rolling Stones, Mick Jagger'ın stadyuma vardığında Covid-19 semptomları yaşaması ve test yaptırmasının ardından Amsterdam'daki konseri iptal etmek zorunda kaldı. Grup, erteleme için çok üzgün ancak seyircilerin, müzisyen dostların ve turne ekibinin güvenliği öncelikli olmalı. Gösteri ileri bir tarihe ertelenecek. Bu geceki gösterinin biletleri, yeniden planlanan tarih için onurlandırılacak. Ayrıntılar için beklemede kalın." ifadelerine yer verildi.
Gitarda Keith Richards ve Ronnie Wood'un, davulda da Steve Jordan'ın yer aldığı grup, Avrupa'da 10 ülkede 14 gösteriden oluşan Sixty turnesindeydi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.
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