Miami-Londra seferini yapan uçak, maske takmayı reddeden yolcu yüzünden geri döndü

Miami-Londra seferini yapan American Airlines şirketine ait yolcu uçağı, bir yolcunun maske takmayı reddetmesi üzerine geri döndü.
129 yolcu taşıyan American Airlines'ın AAL38 sefer sayılı uçağını geri döndüğü Miami Havaalanı'nda karşılayan polislerin 40'lı yaşlarında yolcuyu uçaktan indirerek götürdükleri görüldü.
Havayolu şirketi yolcunun, soruşturma tamamlanıncaya kadar American Airlines uçaklarına binmesinin yasaklandığını bildirdi.
Uçak seferlerini canlı takip eden FlightAware sitesine göre, Çarşamba günü ABD'de Miami'den havalanan uçak, yola çıktıktan 1 saatten az bir süre sonra geri döndü.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "American Airlines'ın Miami'den Londra'ya giden 38 sayılı seferi, kural tanımayan bir yolcunun federal hükümetin koyduğu maske zorunluğuna uymayı reddetmesi üzerine Miami'ye geri dönmüştür" dedi.
Sefer iptal edildi
Sefer iptal oldu, Londra Heathrow Havaalanı'na gidecek olan diğer yolculara Perşembe günü yapılan başka bir uçuşta yeniden yer ayrıldı.
Geri dönen uçaktaki yolculardan biri Amerikan CBS televizyonuna "Herkes şok oldu" dedi.
Diğer bir yolcu ise hayal kırıklığı içinde olduğunu söyleyerek "Hiçbir şey söylemediler, sanırım kabin görevlilerine de bilgi vermediler çünkü onlar da sadece bir yolcu ile yaşanan aşırı sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığımızı söyleyebiliyordu" diye konuştu.
Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne göre, ABD'de havayolu şirketleri geçen yıl kurallara uymayı reddeden yolcularla 6 bine yakın sorun yaşandığını bildirdi. Bu yılın ilk iki haftasında ise 151 vaka yaşandı. Bunların çoğu maske takmayı reddeden yolcularla yaşanan tartışmalardı.
https://www.youtube.com/watch?v=k0sf96XVSu4
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