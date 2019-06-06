06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hatay'ın Hassa ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda yetiştirilen 8 çeşit üzümün kendisinden çok yaprağı gelir getiriyor.
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden sarmanın ana malzemesi olan üzüm yaprağı, kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar verilmeden titizlikle toplanıyor. Yapraklar salamura yapıldıktan sonra satışa sunuluyor.
Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını ve bu meyvenin bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.
İlçenin verimli topraklarında üretilen üzüm kadar yaprağının da Türkiye'nin dört bir yanından alıcı bulduğunu belirten Şahiner, "Hassa ilçemizin ekonomisinde tarım, tarımda da üzüm üreticiliği önemli bir yere sahip. Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor. Şu an bağlarımızın meyve yapma, sürgün sürme zamanı." dedi.
Üzüm yaprağının, meyvesinin neredeyse 10 katı fiyata alıcı bulduğuna dikkati çeken Şahiner, şöyle devam etti:
"Üzüm, hasat zamanı tarlada üreticiden kilosu 1 liraya satın alınıyor, yaprağı ise 10 liradan alıcı buluyor. Yaprağı, üzümden daha fazla para ediyor. Kadınlarımız yaprakları toplayarak hem evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihtiyaç fazlasını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Salamura haline getirilen yapraklar yıl boyunca sarma yapımında kullanılıyor."
Şahiner, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini, üzüm bağına verilecek zararın üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
- "Meşakkatli bir iş"
Yaprak toplayan kadınlardan Emine Karakuş, hem evinin yaprak ihtiyacını karşıladığını hem de aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi. Karakuş, "Üzüm bağlarından özenle topladığımız yaprakları bidonlara tuzlu suyla ayar vererek bastırıyoruz." diye konuştu.
Ümmüs Özçelik de üzüm yaprağını mayıs ve haziranda topladıklarını belirterek, "Üzüm yaprağı toplamak meşakkatli bir iş. Salamura haline getirdiğimiz yapraklar bir yıl boyunca bozulmadan kalıyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!