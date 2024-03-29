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        Haberler Yaşam Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Meyve ve sebzeler arasındaki fark nedir?

        Her ikisi de besleyici bir beslenmenin temelini oluştursa da meyve ve sebzelerin botanik yapılarına göre sınıflandırmaları vardır. İnsanların yediği meyveler, çiçekli bitkilerdeki tohum taşıyan yapıdır; sebzeler ise yenilebilir bitki sapları, yaprakları ve diğer bitki bileşenlerinden oluşur. İşte meyveler ve sebzeler arasındaki farklara dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:04
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        • 1

          Meyveler tohum içerir ve bitkinin çiçekli kısmından gelir. Sebzeler bir bitkinin yapraklar, soğanlar, kökler veya saplar gibi yenilebilir kısımlarıdır. Meyve ve sebzeler vitaminler, mineraller, lif ve diğer besinleri içerir. Peki meyveleri ve sebzeleri neden karıştırıyoruz, nasıl ayırt edeceğiz? İşte detaylar...

        • 2

          FARK NE?

          Meyve ve sebzeler, büyüdükleri bitkilerin farklı kısımlarını içerir. Meyveler bitkinin çiçekli kısmından gelir ve tohum içerir. Buna karşılık sebzeler, bir bitkinin yapraklar, gövde, kökler ve soğanlar gibi yenilebilir kısımlarıdır.

        • 3

          İnsanlar genellikle meyveleri tatlılıkla, sebzeleri ise yemeklerde kullanacak bir malzeme olarak değerlendirir. Bu genellikle doğru olsa da botanikçiler domates gibi bazı lezzetli ürünleri meyve olarak sınıflandırırlar.

        • 4

          YANLIŞ SINIFLANDIRILAN MEYVE VE SEBZELER

          Tuzlu meyveler ve tatlı sebzeler bazen sınıflandırma konusunda kafa karışıklığına neden olur. Ek olarak, botanikçiler ve mutfak uzmanlarının bazı meyve ve sebzelerin sınıflandırılması konusunda anlaşamamaları konuyu daha da karmaşık hale getiriyor.

        • 5

          DOMATES

          Botanikçilere göre domates teknik olarak bir meyve olsa da, birçok kişi lezzetli tadı nedeniyle onu bir sebze olarak görüyor. ABD hükümetinin merkezi besin veri tabanı olan FoodData Central (FDC), domatesleri sebze olarak sınıflandırıyor.

        • 6

          TAZE FASULYE

          Çoğu kişi yeşil fasulyeyi sebze olarak görüyor ve FDC de aynı fikirde. Ne olursa olsun, yeşil fasulye kendi bitkisinin çiçeğinden yetişir ve içinde tohumları olan fasulyeleri içerir. Bu onları bir meyve yapar.

        • 7

          BİBER

          Dolmalık biberlerin içinde tohumlar bulunur ve bitkinin çiçeklerinden yetişerek onları meyve haline getirir. Ancak FDC bunları sebze olarak sınıflandırıyor.

          Kaynak: Medical News Today

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