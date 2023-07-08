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        Metrobüste korku dolu anlar! Bir anda dumanlar kapladı

        İstanbul Okmeydanı'nda bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangında, aracın içi duman kaplandı. Yolcular panik yaşarken, yangına söndürme tüpleriyle müdahale edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 17:37
        Metrobüste korku dolu anlar!
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        Okmeydanı'nda metrobüsün motorunda başlayan yangında, alevler arka koltuklar altından yükseldi. Metrobüsteki yolcuların korkuyla aracı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Avcılar-Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki metrobüsün motorunda başlayan yangında alevler arka koltuklar altından yükseldi.

        Aracın içinde yangın çıktığını gören yolcular bağırarak şoförü uyardı. Büyük korku yaşayan yolcular şoförün metrobüsü durdurmasıyla kendini dışarı attı. Çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

        Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #metrobüs
        #son dakika
        #yangın
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