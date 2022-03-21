Son dönemde Facebook’un adını ve stratejisini değiştirmesiyle gündeme gelen ‘metaverse’ yani sanal evren, perakende ve oyun dünyasını şimdiden heyecanlandırdı. Vatandaşlar "Metaverse nedir?" ve "Metaverse arsası nasıl alınır?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Metaverse hakkında detaylı bilgiler...

METAVERSE NEDİR?

“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı “Snow Crash”de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog’u Verge ise, metaverse’in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite’ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott’ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?

Kullanıcıların, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini (sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklik vs.) kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği bu sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor.

Türkiye’de 30 bin, İstanbul’da 15 bin parsel satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi.

Kripto para birimleriyle Türkiye’de şimdiye kadar sanal olarak 30 bin parsel satılırken, İstanbul satışlarda ilk sırada kendine yer buldu. İstiklal Caddesi, İstanbul Boğazı'nın çevresi, tarihi camiler sanal alıcılarının oldu. Ortaköy ve Boğaz hattında parseller 500 lira iken, Bağcılar ve Esenler’de yaklaşık 135 lira civarında satılıyor. Bu teknolojinin, gelecek yıllarda daha etkin olması bekleniyor.

Peki bu arsaları nasıl satın alabiliriz? Öncelikle kendinize dijital bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında sanal arazi satan firmaları araştırıp, araziyi satan platform üzerindeki coinler ile ya da sanal cüzdan üzerinden Metaverse'ün yerel para birimi kripto para ile arsanızı satın alabilirsiniz. Arsanızı satan satıcıya fiyat konusunda teklif de verebilirsiniz.

Metaverse sınırları zorlayıcı sanal dünyasında sadece arsa alıp, arkadaşlarınızla bir araya gelmiyorsunuz. Aynı zamanda kaybettiğiniz yakınlarınızla da buluşmak Metaverse ile gerçek oluyor. Kulağa oldukça ilginç gelse de önümüzdeki zamanlarda yıllar önce ölen yakınlarıyla bu evrende bir araya gelen insanları daha sık görmeye başlayacağımız da bir gerçek.

NE ZAMAN HAYATA GEÇER?

Facebook Reality Labs’ı yöneten Andrew Bosworth, “Bu ürünlerin çoğu ancak önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde tamamen hayata geçirilecek” diyor. Ve Snow Crash tarzı bir çevrimiçi dünyayı çalışır duruma getirmek için üstesinden gelinmesi gereken birçok teknik engel olduğunu belirtiyor.

METAVERSE ARSA NEDİR?

Bu yıl milyonlarca dolar değerindeki birkaç emlak anlaşması, 'metaverse' kelimesini dilimizin ucuna getirdi. Metaverse deposu, kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları kullanarak keşfedebilecekleri sanal bir dünyadır. Oyun oynamanın ötesine geçer ve ziyaretçilerin sanal olarak etkileşime girmesine ve çeşitli aktiviteleri gerçek zamanlı olarak deneyimlemelerine olanak tanır. Uzmanlar, metaverse'in şimdi 1 trilyon dolarlık benzersiz bir gelir fırsatını temsil ettiğine inanıyor.

SANAL ARAZİLERE NEDEN MİLYON DOLARLARA SATILIYOR?

Sanal gayrimenkul yatırımlarındaki ani patlama, birçok yatırımcıyı spekülatif ve sürdürülemez olarak etkiliyor, ancak Gord, trendin henüz çok yeni olduğunu ve sanal arazi satın almanın, internetin ilk günlerinde bir web sitesinin piksellerini satın almakla neredeyse eşdeğer olduğunu söyledi:

“Reklam alanı yerine, o alanın sahipliğini gerçekten satın alabilseydiniz ve Facebook veya dünyadaki gerçekten baskın ağlar olmaya devam edecek web sitelerinden gayrimenkul satın alabilseydiniz bu paha biçilemez olurdu.”

Gord, bu alanı 2017'deki ilk madeni para arzı çılgınlığı sırasında keşfetti, ancak teknolojinin o sırada olgunlaşmamış olması nedeniyle bu alanda çalışmayı erteledi. 2020'nin başlarında, pandeminin insanları zamanlarının çoğunu çevrimiçi geçirmeye nasıl yönlendirdiğini gören Gord, MANA'yı yaklaşık 2 sentten satın almaya başladı. New York'ta cuma öğleden sonra 4.2 dolardan işlem gören token, CoinGecko fiyatlandırmasına göre geçen ay yüzde 34 ve geçen yıla göre de yüzde 4.493 arttı.

Gord, Facebook, WeChat ve WhatsApp'ı geride bırakarak dünyanın en değerli sosyal ağı olmak için iddialı bir duruş sergiliyor; çünkü onun keşfi sadece bir iletişim aracı olarak işlev görmeyecek. Gord, bu yeni alan için şunları söylüyor:

“Metaverse'de moda şovları, konserler veya konferanslar yapıyorsak, bu kısa vadede on binlerce insanı çekecek. Orta ve uzun vadede, on milyonlarca insanın bu deneyimlere imza atması makul bir ihtimal.”