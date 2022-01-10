YAZIŞARAK TANIŞTILAR

Hilton’un DJ’lik yaptığı bu partiye Londra’daki evinden katılan İngiliz gazeteci Tali Fraser, deneyimlerini şu sözlerle anlattı:

Partiye katılım ücretsizdi. Ancak öncelikle Roblox ve Paris World uygulamalarını indirip avatar oluşturmak gerekti. Sonra bu avatarı giydirmek için sanal mağazalarda alışveriş turu yapıldı.

Fraser, birçok lüks dünya markasının ürünleri bulunan sanal mağazalardan 3 dolara tişört, 14 dolara Gucci marka çanta aldı. Saçlarını da 1 dolara yaptırdı. Alışveriş kripto para ile yapıldı, alınanların hepsi sanaldı. Partiye sanal Bentley ile gidildi.