Ankara Metaverse’e taşınıyor!

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook’un Meta yapılanması ile teknoloji dünyasında yarattığı Metaverse rüzgarına, Türkiye’nin başkenti Ankara da dahil oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkenti sanal evren Metaverse’e dahil edecek test programına dahil olduklarını duyurdu.

Yavaş, Twitter üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Ankara'mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Metaverse'un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association'un 4. test şehri oldu. BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız.”

DÜNYADA 4. ŞEHİR ANKARA

Buna göre Ankara, fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağlamak için açık ve birlikte çalışabilir uzamsal bilgi işlem teknolojileri temelli standartların geliştirilmesi amacıyla bulut çözümleri sunan Open Ar Cloud Association’ın test şehirleri arasında yerini aldı.

Open Ar Cloud platformunda Ankara ile birlikte şu an itibariyle Los Angeles (ABD), Bari (İtalya) ve Helsinki (Finlandiya) şehirleri bulunuyor.