Sosyal ağ Facebook'un "Meta" dönüşümü ile “metaverse”, sadece teknoloji dünyasının değil, fırsatçıların da yeni gözdesi haline geldi. Son dönemde sanal evren metaverse platformları üzerinde satışa sunulan arsaların binlerce dolara alıcı bulması ve hatta Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Sahibinden’de satışa çıkarılması, bu yeni dünyaya olan ilgiyi de oldukça artırdı.

Her ne kadar henüz metaverse, alanında standartlar oluşmamış ve işin nereye gideceği konusunda her kesimde farklı bir beklenti/algı olsa da şimdiden milyonlarca dolarlık bir sektör haline geldi.

ALAN ADINA 1.5 MİLYON TL!

Metaverse’ün ne olduğu veya olacağı ile ilgili tartışmalar sürerken, bu evreni bir nevi “dutluk” olarak gören kullanıcıların ilgisi ile sanal arsalar kapış kapış gitmeye başladı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre metaverse’e artan ilgiyi kullanmak isteyen fırsatçılar da, önce geleneksel e-ticaret platformları üzerinden başlattıkları sanal arsa satışına, şimdi de metaverse alan adlarını ekledi.

Hatta “Metaverse dünyasında sizin de bir domain’iniz olsun” mesajıyla yayınlanan bu ilanlarda fiyatlar 1.5 milyon TL’leri aştı.

“Geleceğin gayrimenkul sitesi”, “Metaverse’te yerinizi alın”... gibi ifadelerle verilen bu satış ilanlarının büyü bir çoğunluğunun son birkaç haftada verildiği göze çarpıyor. Onlarca ilan arasında fiyatlar ise 1 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında değişiyor.

'META'NIN SUYUNU ÇIKARDILAR!

İçinde “meta” geçen ifadelerle tescil ettirilip satışa çıkarılan bu domain’ler arasında, metaversearazisi, metaversekentim, metaversedünyam, metagezegenistanbul, metaversemarketim, metaversemerkezim, metavatan, metaversegel gibi “com” uzantılı alan adlarının yanısıra, içinde İstanbul adı geçen metakent.istanbul, metacity.istanbul, metakentistanbul.net gibi domain’ler de bulunuyor.

SİYASİ PARTİLER, MARKALAR, BILL GATES...

Metaverse domain fırsatçıları arasında, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in adını kullanan da var, AK Parti ve CHP gibi siyasi parti adlarını ve de Samsung, Amazon, TikTok, Cevahir, Samsonite gibi markaların isimlerini kullananlar da var…

Fiyat etiketleri 1.5 milyon TL’leri bulan bu ilanlarda, doğru düzgün bir açıklamaya yer verilmezken, içerikte yer alan “Mesaj atın dönüş yaparım” gibi ifadeler ve kopyala - yapıştır görseller, bu tarz ilanlara mesafeli yaklaşılması gerektiğini de gözler önüne seriyor.

METAVERSE NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Metaverse ile ilgili tematik görseller, VR gözlük ve Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg fotoğrafları ile verilen bu ilanlarla ilgili olarak, şu hatırlatmaları yapmakta fayda var:

Fiziksel dünyada yapılmayan şeyleri yapmaya fırsat tanıyacak, birbirine bağlı bir dizi dijital alandan oluşan bir dünya olarak konumlandırılan “metaverse”, VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen bir sanal dünyayı tasvir ediyor.

Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, internetin yeni formu (bu özelliği nedeniyle de Web 3.0 olarak da anılan) olarak da değerlendiriliyor.

ARSALAR, HANGİ PLATFORMLARDA SATILIYOR?

Metaverse üzerinden arsa başta olmak üzere dijital varlık satışları sadece Türkiye’de değil, dünyada da Facebook’un Meta çatısı altındaki dönüşümünü duyurmasıyla oldukça popüler hale geldi. Ancak her ne kadar metaverse denilince, çoğunluğun aklına, “Facebook’un sanal evreni” gelse de aslında pek çok şirket bu teknoloji üzerinde yıllardır çalışıyor.

Emlak sektörü açısından bakıldığında, Decentraland, The Sandbox, OVR, Axie Infinity metaverse’te sanal arsa alım satımı yapılabilen platformların başında geliyor. Bu platformlarda kripto para birimleri ve token’ları ile işlem yapılabiliyor. Metaverse platformlarında alım satıma konu olan bu dijital varlıkların işlem kayıtları blockchain (blokzincir) üzerinden tutuluyor.