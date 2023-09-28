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        Haberler Ekonomi Teknoloji Meta yapay zekalı sohbet robotunu tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Meta yapay zekalı sohbet robotunu tanıttı

        Meta şirketi, Messenger uygulamasında kullanılabilecek ve "kişisel özellikleri olan" yapay zekalı yeni sohbet robotunu tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:20
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        Meta yapay zekalı sohbet robotunu tanıttı
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        Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin California'daki genel merkezinde yaptığı toplantıda yeni ürünlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Zuckerberg 2023'ü "yapay zeka için harika bir yıl" olarak nitelendirerek yapay zekalı sohbet robotlarının halen belirli "kısıtlamalar" ile çalıştığını belirtti.

        Açıklamanın ardından Meta, "Messenger" uygulamasında kullanılması planlanan, "Meta AI" adını verdiği yapay zekalı sohbet robotunu tanıttı.

        Söz konusu robotun "kişisel" özellikleri olacağı ve kullanıcıların robottan "tartışmanın bitirilmesi" gibi yazışma yardımları isteyebileceği kaydedildi.

        Öte yandan birçok ünlü isim, Meta AI'nin kullanabilmesi için kendi kişisel özelliklerini şirkete kiralamayı kabul etti.

        Zuckerberg, Snoop Dogg ve Kendall Jenner gibi isimlerin kişisel özellikleri sadece soruların yanıtlanması için değil, eğlence amaçlı da kullanılacağını kaydetti.

        Söz konusu robot, ilk etapta sadece ABD'deki kullanıcılar için aktif olacak.

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