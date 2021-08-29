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Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan Akusta, bir hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek

HABERTURK.COM

Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu. Tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulan Mesut Akusta, cumartesi günü taburcu edildi. Evinde dinlenmeye çekilen ünlü oyuncu bir hafta sonra setlere dönecek.

Mesut Akusta, taburcu olduktan sonra kızı Berfin Cano ile hasret giderdi.