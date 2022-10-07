Mesud Paragan'dan 'Kelebek'

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Mesud Paragan, "Kelebek" şarkısını, "Bazı şarkılar doğacağı günü kendi seçermiş. Bu şarkıyı 2-3 defa kaydetmeye çalıştıysam da nedense yarım kalıyordu. Şarkıda bir gülüşün ve bakışın izini anlattım. Kokular uzun yıllar hep hafızamızda kalır; iyi veya kötü anılar hatırlatır bize, gözler ise her şeyi hatırlatır ve anlatır. Besteciliğim açısından farklı bir şarkı oldu" sözleriyle anlattı.

Paragan'ın "Kelebek" adlı parçası tüm dijital platformlarda yerini aldı.