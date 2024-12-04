Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.914,33 %0,89
        DOLAR 34,7532 %0,06
        EURO 36,4607 %-0,21
        GRAM ALTIN 2.959,69 %0,30
        FAİZ 41,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,38 %-0,81
        BITCOIN 95.554,00 %-0,55
        GBP/TRY 44,0581 %0,04
        EUR/USD 1,0480 %-0,28
        BRENT 74,00 %0,52
        ÇEYREK ALTIN 4.839,08 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MESS münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı - İş-Yaşam Haberleri

        MESS münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi olan Arıtaş Kriyojenik A.Ş., Grid Solutions A.Ş., Hitachi Energy A.Ş. ve Schneider Elektrik A.Ş. için devam eden münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenler önemli bir uzlaşma adımı daha atarak teklifini üçüncü kez revize etti ancak anlaşma sağlanamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        MESS münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESS üyesi işyerleri için münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artış teklifi, yüzde 18,3'lük enflasyona karşılık 22 Kasım 2024 tarihinde ikinci kez revize edilerek yüzde 36,5'a yükseltilmişti. Teklif yetkili sendika olan Birleşik Metal-İş tarafından kabul görmemiş ve akabinde Hitachi Energy A.Ş.'de 4 Aralık itibariyle uygulanacak şekilde grev kararı alınmıştı. Söz konusu işyerleri için, 2 Aralık 2024 tarihinde ilk 6 ay için ortalama ücret artışı yüzde 40 olacak şekilde yeniden revize edildi. Böylelikle yapılan teklif, ilgili dönem enflasyonunun 2 katını dahi geçmiş oldu. Ancak yeni teklif de sendika tarafından kabul görmedi. Bu kapsamda söz konusu diğer üç işletmede de önümüzdeki günlerde grev kararı alınması bekleniyor.

        MESS'ten yapılan açıklamada; "1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, yüzde 18,3'lük enflasyona karşılık, aynı dönem enflasyonun iki katından fazla olacak şekilde, yüzde 40 ücret artışı teklif edildi. Ancak koşulları zorlayarak yapılan bu teklif ve uzlaşma adımı maalesef karşılık bulmadı. Grev kararları alınmaya başlandı. Sanayimizin ve üyelerimizin gerçekleriyle örtüşmeyen talepler neticesinde, metal sanayiindeki şirketler uluslararası platformda rekabetçiliğini kaybetme noktasına geldi.

        Geçtiğimiz 2 yılda, söz konusu dört üyemiz için son yapılan teklif ile birlikte, enflasyonun 2 katından daha fazla bir ücret artış seviyesine gelinmiş oldu. Çalışma arkadaşlarımızın gelirleri, bugün itibariyle brüt asgari ücretin 3,5 katı seviyesine ulaştı. Teklif ile birlikte ortalama gelirler, bugün itibariyle brüt 73 bin TL seviyesine geldi. Üye işyerlerimizde maaş ve ikramiye dışında, sağlık sigortası, yakacak yardımı, Kurban ve Ramazan Bayramı ödenekleri, yıllık izin ödeneği, erzak paketleri, kıdem altını, postabaşılık tazminatı, gece çalışma tazminatı, vardiya primi, kanuni sürelerin üzerinde uygulanan izinler, üretim primi, devam primi ve çalışanların meslek lisesinde okuyan çocukları için burs imkânı gibi birçok ilave sosyal hak sağlanıyor.

        Sözleşme sürecinde, yüzde 18,3'e isabet eden 6 aylık bir enflasyon dönemine ilişkin, yaklaşık yüzde 126 oranında ücret artışı talep edildi. Artış talebi enflasyonun neredeyse 7 katı seviyesinde. Ücret dışı ilave talepler de dikkate alındığında, 1 yıllık toplam artış talebi yüzde 250 seviyelerine ulaşıyor. İmalat sanayiinde ciddi zararlara yol açabilecek bu seviyedeki taleplerin karşılanması işletmeler açısından mümkün değil. Bu kapsamda ilgilileri, işçi-işveren bütünlüğünü koruyacak şekilde ortak bir paydada buluşmaya davet ediyoruz. MESS olarak uzlaşmacı yaklaşımımızı korumayı sürdürerek; ilgili dört üyemiz için yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin masa başında tamamlanması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Habertürk Anasayfa