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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Meşher'de çocuklar için yarıyıl tatili atölyeleri

        Meşher'de çocuklar için yarıyıl tatili atölyeleri

        Meşher, çocuklara yönelik atölye programlarına yarıyıl tatilinde de devam ediyor. Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisindeki eserlerden ilham alan dört farklı atölye, 7-12 yaş aralığındaki çocukları keşif dolu eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:32
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        Meşher'de yarıyıl tatili atölyeleri
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        İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, yarıyıl tatiline hazırlanan çocukları yaratıcı atölyelere bekliyor. Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisinden ilhamla oluşturulan dört farklı atölye, çocukları eğlence dolu bir tatile davet ediyor. Atölye programı şöyle:

        Afiş Tasarımı Atölyesi

        Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisinde yer alan afişler ve İstanbul üzerine bir sohbetin ardından çocuklar hayalini kurdukları bir seyahat için afiş tasarlayacak. Afiş Tasarımı Atölyesi, 23 Ocak Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek.

        İstanbul’dan Bildiriyorum: Seyahatname Atölyesi

        25 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleşecek bu atölyede çocuklar sergide yer alan Guillaume Joseph Grelot ve George Sandys’e ait seyahatnameleri inceleyecek, sanatçılardan aldıkları ilhamla kendi seyahatnamelerini yazacak.

        Yapboz Atölyesi

        Göz Alabildiğine İstanbul sergisinde yer alan, 20. yüzyılın başında üretilmiş panoramik Tophane ve Sarayburnu görünümlü yapbozdan hareketle atölye katılımcıları kendi yapbozlarını oluşturacak. Atölye günü ve saati 31 Ocak Çarşamba, 14.00.

        Düşlediğim Şehrin Manzarası: Panorama Atölyesi

        1 Şubat Perşembe, saat 14.00’te düzenlenecek atölyede ise çocuklar, panorama tekniği hakkında bilgi edinerek sergide yer alan farklı dönemlerden İstanbul panoramalarını inceleyecek. Eserlerden aldıkları ilhamla düşledikleri şehrin panoramik bir manzarasını çizecekler.

        Katılımın ücretsiz olduğu atölyeler için gerekli malzemeler Meşher tarafından karşılanıyor. Detaylı bilgi ve kayıt için: kayit@mesher.org

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