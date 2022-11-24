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Trabzon'da "mesaj" tartışmasındaki öldüren yumruğa tahliye

Trabzon'da, 16 Mart 2022 tarihinde Afganistan uyruklu T.Y. adlı kız arkadaşının telefonuna attığı mesaj yüzünden tartışmasında yumruk atarak Alper Korkmaz'ın ölümüne neden olan İsmail C.'nin cezası belli oldu. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezası verilen sanık, tutuklukta geçirdiği süre göz önünde tutularak tahliye edildi

Giriş: 24.11.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon
"Mesaj" tartışmasında öldüren yumruğa tahliye
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HABERTURK.COM

Trabzon'da, Afganistan uyruklu T.Y. adlı kız arkadaşının telefonun attığı mesaj yüzünden sokak ortasında yumruk atarak Alper Korkmaz'ın ölümüne neden olan İsmail C.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Ortahisar İlçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 16 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail C., Afganistan uyruklu kız arkadaşı T.Y.'nin telefonunda Alper Korkmaz'ın attığı mesajı gördü. Bunun üzerine kız arkadaşının telefonundan Alper Korkmaz'ı arayan İsmail C., konuşmak istediğini söyledi.

SOKAĞA TAŞAN TARTIŞMADA YUMRUK ATTI

Kız arkadaşını da yanına alan İsmail C., Alper Korkmaz ile bir kafede buluştu. Kafede tartışmaya başlayan taraflar daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail C., Alper Korkmaz'a yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MESAJIN SEBEBİNİ SORMUŞ

Olay yerinden kız arkadaşıyla birlikte kaçan İsmail C. polis tarafından gözaltına alındı. Sevgilisine atılan mesajın sebebini sorduğunu belirten İsmail C.'nin ifadesinde, "Çıkan tartışmada elimi sallarken Alper yere düştü" dediği öğrenildi.

"MESAJI GÖRMESİNİN ARDINDAN KISKANDI"

Tanık olarak ifadesi alınan kız arkadaşı T.Y. ise, sevgilisinin mesajı görmesinin ardından kıskandığını belirterek, Alper'in de kendisinin arkadaşı olduğunu ve tarafları sakinleştiremediğini söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen İsmail C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

2 AMELİYAT SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede iki ameliyat geçiren Alper Korkmaz, bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık İsmail C. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mütalaa veren savcı, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Ahmet Abdullah Çıtlak ise, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

MAKTULÜN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık İsmail C., Alper Korkmaz'ı öldürmek istemediğini belirterek, maktulün ailesinden özür diledi.

Mahkeme heyeti sanığın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tahrik indirimi uygulanmamasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklukta geçirdiği süreyi göz önünde tutarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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