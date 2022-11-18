"BENİM BAŞKA BİR SEVGİLİM VAR"

İkili, bir mağazanın erkek reyonundaki ürünleri yaklaşık bir saat inceledi. AVM’den ellerinde poşetlerle ayrılan Meryem İrem Şahin ile arkadaşı, basın mensuplarını görünce panikleyerek, birbirlerinden uzaklaştı. Şahin, gazetecilerin sorularına, "Kendisi benim asistanım olur. Sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var" cevabını verdi.