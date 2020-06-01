Psikoloji ve sosyoloji mezunu olan 36 yaşındaki Terim, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte çocukları bilgilendirmeli. Bilgiyi onlara süzerek sunmalıyız. Ne çok korkutucu olmalı, ne de 'Korkacak bir şey yok' tutumuna girmeliyiz. 'Çocuktur, anlamaz' demek yerine onun da bir birey olduğunu kabul ederek konuşmalıyız.