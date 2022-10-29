HABERTURK.COM

Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Bir süredir yeniden bebek heyecanı yaşayan ikilinin erkek çocukları geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM" İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Koçak, yeni yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Çocukları ve eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Merve Özbey, "İyi ki doğdun kalbim… İyi ki doğdun kalbimiz… Kenan reis..." dedi.

"KISKANÇLIK OLMADI" Öte yandan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Emir'in doğumuyla Elif abla oldu. Kardeşini kıskanıyor mu?" sorusuna cevap vermişti. Özbey, "Hiç öyle bir şey olmadı. Sabah uyanır uyanmaz kardeşinin odasına gidiyor ve 'Emiii!' diye sesleniyor. Çocuğun adı 'Emi' kaldı. Elif kardeşini göremeyip, ona dokunamadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuşmuştu. MERVE ÖZBEY İKİNCİ KEZ ANNE OLDU