Merve Özbey ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Bir süredir yeniden bebek heyecanı yaşayan ikilinin, erkek çocukları dünyaya geldi.

Merve Özbey ve Kenan Koçak oğullarına Emir ismini verdi. Hastaneden yapılan açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Merve Özbey, Kenan Koçak ve kızları Elif Özüm