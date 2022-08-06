Doğum öncesi son konser

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Merve Özbey, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"BURADA NOKTA KOYMAYI PLANLADIK"

Doğum öncesi son kez sahne alan Özbey, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum." dedi. Şarkıcı, "Elif'e hamileyken pandemi vardı. Üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda." dedi.

"ALBÜM KADINIYIM"

"Serdar Ortaç Vol. 1" albümünde yer alan "Kararsın Dünyam" şarkısına klip çeken Merve Özbey, "Doğum sürecinde boş kalmamak adına sıkı çalışıyoruz. YouTube projelerini çekeceğiz, albümü hazırlayacağız. Biliyorsunuz ki ben albüm kadınıyım, İnşallah albümle karşınızda olacağım." şeklinde konuştu.

Konserde Cihan Nacar imzalı iki farklı kostümle sahne alan Özbey, unutulmaz arabesk şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.