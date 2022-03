"HEP KALBİNCE YAŞA GÜZEL KIZIM"

Merve Özbey, bu fotoğrafa, "Bizim güzel kızımız, mutluluğumuz, sevincimiz, huzurumuz iyi ki dünyaya gelmişsin, iyi ki bizi seçmişsin... Seninle yaşayacağımız her gün için çok heyecanlıyız ve seni çok seviyoruz. Normalde böyle organizasyonları hiç beceremem ama Gülşah ablan, Belgin teyzen, Ahsen ablan koşa koşa her şeyin en güzelini yaptılar sana. Merve ablan da bunların hepsini görüntüledi. Sana güzel bir hatıra bırakmışızdır inşallah. Nice yaşların olsun güzel kızım. Hep kalbince yaşa..." ifadelerini not düşmüştü.