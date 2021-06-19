"Biliyor muydun göremeyeceğini baba?"

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık altı ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey'in ölümüyle sarsılmıştı. Vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan Özbey, babasına hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı.
Ünlü şarkıcı, duygulandıran gönderisine şu notu düştü:
Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın baba? Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata... Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son birkaç gündür. Biz iyiyiz, her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim! Elif'imiz çok iyi, görüyorsundur belki. Yanaklarını bir görsen... Hele o topuş ayaklarını... Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan... Bir baktım, kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana. İyi ki de kaydetmişiz. İki gün sonra Kenan'ın ilk Babalar Günü. Benim de sensiz ilk Babalar Günüm. Hem babalar hem de dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim...
Merve Özbey, geçtiğimiz sene iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık dört ay önce kızı Elif Özüm'ü kucağına alan çiftten Koçak, kızlarının adına nasıl karar verdiklerini açıklamıştı. Koçak, konuyla ilgili, "Çok sevdiğimiz isimlerden biriydi. Eşimin rahmetli babası, kızımızın adının 'Elif' olmasını istemişti. Bunu da göz önünde bulundurarak Elif Özüm koyduk. Mutluyuz" demişti.
Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.
Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.
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