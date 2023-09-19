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        Haberler Magazin Merve Kayaalp kimdir, intihar mı etti? Ünlü oyuncu Merve Kayaalp vefat mı etti, öldü mü ve son durumu nedir?

        Merve Kayaalp kimdir, intihar mı etti? Ünlü oyuncu Merve Kayaalp vefat mı etti, son durumu nedir?

        Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp'ten acı haber... 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' gibi dizilerde oynamış olan oyuncunun intihar ettiği açıklandı. Söz konusu gelişmenin ardından Merve Kayaalp'in intiharına ilişkin detayları ve hayat hikayesinden bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 00:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:34
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        • 1

          Sanat dünyası Merve Kayaalp'ten gelen acı haberle sarsıldı. Şimdiye dek birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, intihar ederek yaşamına son verdi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İşte, detaylar...

        • 2

          MERVE KAYAALP HAYATINI KAYBETTİ

          MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

          Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        • 3

          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        • 4

          MERVE KAYAALP KİMDİR?

          Merve Kayaalp, 36 yaşındaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.

          Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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