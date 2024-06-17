Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti balayına çıktı
Ünlü oyuncu merve dizdar geçen hafta evlendiği iş insanı Cihan Ayger ile Uzak Doğu balayınına çıktı
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Merve Dizdar, geçtiğimiz hafta 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti.
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Ünlü oyuncu, eşiyle Cihan Ayger'le Uzak Doğu balayınına çıktı.
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O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Dizdar, toplu taşımada yaptığı bir paylaşıma; "Turist olma keyfi mi ha Ciocum" notunu düştü.
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Bu paylaşımı Dizdar'ın eşi kendi sayfasına ekleyerek: Annem kaybolunca dediği gibi; "Ne güzel işte geziyoruz" diye karşılık verdi.
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37 yaşındaki oyuncu, balayına çıktığı Uzak Doğu'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Fotoğraflar: Instagram