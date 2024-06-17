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        Haberler Magazin Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti balayına çıktı

        Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti balayına çıktı

        Ünlü oyuncu merve dizdar geçen hafta evlendiği iş insanı Cihan Ayger ile Uzak Doğu balayınına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:24
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          Merve Dizdar, geçtiğimiz hafta 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti.

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          Ünlü oyuncu, eşiyle Cihan Ayger'le Uzak Doğu balayınına çıktı.

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          O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Dizdar, toplu taşımada yaptığı bir paylaşıma; "Turist olma keyfi mi ha Ciocum" notunu düştü.

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          Bu paylaşımı Dizdar'ın eşi kendi sayfasına ekleyerek: Annem kaybolunca dediği gibi; "Ne güzel işte geziyoruz" diye karşılık verdi.

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          37 yaşındaki oyuncu, balayına çıktığı Uzak Doğu'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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