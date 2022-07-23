'Doğu Akdeniz'in incisi'nde keşfediyorlar

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve maviyle yeşilin buluştuğu doğasıyla Doğu Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen Mersin, plajlarında ve keşfedilmemiş koylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
AA'nın haberine göre kenti tatil için tercih eden turistler, geçirdikleri zamana farklı bir etkinlik sığdırmak için Silifke ve Erdemli'deki mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda dalış imkanı da buluyor.
Doğal resifleri ve su altı canlı çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'de, her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği lokasyonlar yer alıyor.
Günübirlik eğitimlerle suya dalmaları öğretilen turistler ve dalgıçlık eğitimi bulunanlar, Doğu Akdeniz'in maviliklerinde su altı güzelliklerini de keşfedebiliyor.
"MERSİN BÖLGESİNDE DALIŞ HİÇ DURMUYOR"
Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete, sezonun başlamasıyla dalış turizminde de hareketlilik yaşandığını söyledi.
İklim koşulları sayesinde Mersin sahillerinin yılın 12 ayı dalış tutkunlarını ağırladığını anlatan Çete, "Mersin bölgesinde dalış hiç durmuyor, hep devam ediyor. Bunun yanı sıra turizm sezonunun açılmasıyla dalışlarımızın yoğunluğu arttı. Çevre iller daha yoğunlukta olmakla beraber Türkiye'nin birçok kentinden gelen misafirlerimiz oluyor. Su altını ilk defa keşfedenler çok heyecanlı oluyorlar. Su altında birçok canlıyı görüyor ve mutlu oluyorlar" diye konuştu.
Turizm sezonu öncesinde günde ortalama 5 kişinin dalmasına yönelik eğitimler verdiklerini belirten Çete, bugünlerde ise sayının günde 30 kişiye kadar çıktığını ifade etti.
Çete, tatil için farklı bir deneyim yaşamak ve su altını keşfetmek isteyenleri Mersin'e beklediklerini dile getirdi.
SU ALTINI GÖZLEMLEME HEYECANI YAŞADILAR
Dalış yapan turistlerden Kadir Akın, İstanbul'dan iş için Mersin'e geldiğini ve bir günlük tatilini su altına dalışla değerlendirdiğini anlattı.
İlk defa dalış yaptığını aktaran Akın, "Suyun altı büyüleyiciydi. Renkler, balıklar çok güzeldi, herkese tavsiye ediyorum. Daha önce de Mersin'e gelmiştim ama dalış yapma fırsatım olmamıştı" dedi.
Adana'dan tatil için bölgeye gelen Ömer Gültekin Akıncı da kentin su altı zenginliğinin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.
Daha önce de bölgede dalış yaptığını belirten Akıncı, su altındaki canlılığın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu kaydetti.
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