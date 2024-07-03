O ilçede havai fişek kullanımı yasaklandı!
Mersin'in Anamur ilçesinde düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımı yasaklandı. Gürültü kirliliği nedeniyle alınan karar, oy birliğiyle kabul edildi
Mersin'de, Anamur Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Durmuş Deniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımının yasaklanması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
"DÜĞÜN SALONLARINA TEBLİĞ EDECEĞİZ"
AA'da yer alan habere göre gürültü ve çevre kirliliğine neden olan havai fişeklerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirten Deniz, "Düğün salonlarına, organizasyon şirketlerine bu kararı tebliğ edeceğiz.
"GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İSTİYORUZ"
Özellikle sahil bölgemizde eğlence mekanlarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemeler yaparak gürültü kirliliğini en aza indirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.