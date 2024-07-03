Mersin'de, Anamur Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Durmuş Deniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımının yasaklanması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

"DÜĞÜN SALONLARINA TEBLİĞ EDECEĞİZ"

AA'da yer alan habere göre gürültü ve çevre kirliliğine neden olan havai fişeklerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirten Deniz, "Düğün salonlarına, organizasyon şirketlerine bu kararı tebliğ edeceğiz.