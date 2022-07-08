Kızkalesi'ne bayram dopingi

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
Mavinin eşsiz tonlarına ev sahipliği yapan, 2 kilometre uzunluğu ve 55 metre genişliğindeki taşsız kumsalıyla dikkati çeken Kızkalesi'nde, bayram tatilinde tesislerin büyük ölçüde dolması turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Su sporlarının da yapılabildiği turizm bölgesindeki tesislerde bayram tatili öncesi son hazırlıklar tamamlandı.
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, 9 günlük bayram tatilinin bölgedeki işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Kızkalesi'nin, eşsiz denizi ve kumsalıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını aktaran Öztop, "Turizmciler ve işletmeciler olarak 9 günlük bayram tatilinin mutluluğunu yaşarken rezervasyonları aldıktan sonra bir kez daha mutlu olduk. Bayramla birlikte çok ciddi oranda rezervasyonlarımız var. İşletmeler yüzde 85'in üzerinde rezervasyonları almış durumda." diye konuştu.
"KIZKALESİ, ALTERNATİFLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN BİR NOKTA"
Öztop, tüm hazırlıkların tamamlandığı turizm bölgesinde tatilcilerin 9 günü dolu dolu geçireceğini belirtti.
Doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ettiklerini aktaran Öztop şöyle devam etti:
"Sadece kum, deniz ve güneşi pazarlamıyoruz. Çevremiz bir açık hava müzesi şeklinde. Burası tarihi eserlerin yoğun olduğu bir bölge. Dileyen misafirlerimiz tatillerini 'mavi yolculuklarla' zenginleştirebilirler. Kuş cennetini izleyebilirler. Raftinge gidebilirler. Dalış yapabilirler. Yörük kültüründen yararlanıp köy turlarına gidebilirler. Kızkalesi, alternatifleri bünyesinde barındıran bir nokta."
"BAYRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYORUZ"
Tatil merkezindeki bir otelin işletme sorumlusu Eren Can Özçelik de 9 günlük bayram tatilinin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Temmuzun turizm açısından daha hareketli geçmesini beklediklerini dile getiren Özçelik, "Bayramda yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Misafirlerimize kaliteli bir hizmet vermek istiyoruz. Malzememiz, personelimiz ve tesisimiz hazır. Gelen misafirlerimizle çok güzel bir bayram geçireceğiz." dedi.
Bir otelin yetkilisi Yalçın Ertekin de 9 günlük tatilinin bölgedeki turizm sezonuna olumlu yansıdığını belirtti.
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