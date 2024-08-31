Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın
Mersin Erdemli'de narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisi saran alevler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü
Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı tesiste hasara yol açan yangının nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.