Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Mersin'de devrilen TIR'ın dorsesindeki 50 küçükbaş öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaş öldü

Giriş: 16.05.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de devrilen TIR'ın dorsesindeki 50 küçükbaş öldü
Mersin'de TIR devrildi! 50 küçükbaş öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Erdemli'den yüklediği küçükbaşları Tarsus'a götüren B.A. yönetimindeki TIR, Sorgun Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ile İlçe Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaşın öldüğü belirlenirken, sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Allah sevenleri ayırmasın"
Sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı
Sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.