Dolar son dakika: Dolar fiyatı ne kadar? 'Merkez' kararı sonrası dolar sert yükseldi

Dolar yeni haftaya hızlı başladı. Haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp, Çetinkaya´dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasına piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu.

Cuma gününü 5.63'ten kapatan dolar/TL dün düşük hacimli piyasada 5.82'ye kadar yükselerek 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu sabah itibarıyla ise dolar 5.75 lira seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın tepesinde yapılan değişiklikle piyasalarda bir sonraki Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında yüksek bir faiz indirimi olabileceğine yönelik beklenti arttı. Piyasalar, halihazırda yıllık yüzde 15.87'ye inen enflasyon sonrası politika faiziyle oluşan 8 puanlık fark nedeniyle 25 Temmuz'daki PPK toplantısından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyordu. Analistler söz konusu indirimin miktarının dolar/TL'de kısa ve orta vadede dolar/TL'nin yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

HAZİNE'DEN İKİ İHALE

Bunun yanında piyasanın gözü bugün Hazine'nin gerçekleştireceği ihalelerde olacak. Hazine iki ihaleyle 14 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracını ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Yurtdışında ise geçen hafta ABD'de beklenenden çok daha olumlu gelen istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in daha hafif faiz indiriminde bulunacağı fiyatlanmaya başladı. Yatırımcılar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ne yapacağı açıklamaları takip edecek.