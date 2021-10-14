Dün dolar güne 9.04 liradan başlamış, ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentileri aşmasıyla 9.10 liranın üzerine tırmanmıştı.

Ancak dolarda asıl hareketlilik gece saatlerinde yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Bu kararın ardından 21 Ekim'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan faiz indirimi çıkacağına yönelik beklenti.

Kararın yayımlanmasıyla beraber dolar hızlı bir şekilde 9.09'dan 9.18 liraya yükseldi ve yeni tarihi zirvesini gördü.

Bu sabah itibarıyla dolar 9.14 liraya çekildi.