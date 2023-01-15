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Haberler Para Merkez Bankası Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi - Ekonomi haberleri

Merkez Bankası Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Merkez Bankası, Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

Giriş: 15.01.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi - Ekonomi haberleri
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) 'Türk lirasının ağırlığını kalıcı olarak artırmak amacıyla' mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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