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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı  - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası toplam rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı 

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:00
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        Merkez Bankası toplam rezervlerinde yükseliş
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        TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.

        Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        28.01.2022 38.577 71.636 110.214
        25.02.2022 42.944 70.200 113.144
        25.03.2022 42.399 65.638 108.037
        29.04.2022 41.467 65.398 106.865
        27.05.2022 41.611 61.285 102.897
        24.06.2022 41.594 60.342 101.936
        29.07.2022 40.163 61.101 101.263
        26.08.2022 40.824 70.823 111.647
        30.09.2022 38.996 68.052 107.048
        28.10.2022 39.377 74.804 114.180
        25.11.2022 42.835 79.766 122.601
        30.12.2022 45.851 82.904 128.755
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        05.01.2024 47.638 91.973 139.612
        12.01.2024 47.810 91.990 139.799
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