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Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 874 milyon dolar artarak 126 milyar 887 milyon dolara yükseldi

Giriş: 23.03.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu 
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar artışla 73 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Mart'ta 69 milyar 696 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 643 milyon dolar artarak 50 milyar 316 milyon dolardan 52 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 874 milyon dolar artışla 120 milyar 13 milyon dolardan 126 milyar 887 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
03.03.2023 50.078 70.281 120.359
10.03.2023 50.316 69.696 120.013
17.03.2023 52.959 73.928 126.887

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